Kraków. Zabytkowy park Bednarskiego do remontu. Aktywiści alarmują: "wycięto już kilkaset drzew"

- Każde drzewo jest badane. Jeśli jest wycinane, to w większości przypadków z powodu jego złego stanu fitosanitarnego. To rośliny, które nie rokują na przyszłość. Inne z kolei są wycinane, bo blokują możliwość rozrostu najcenniejszym drzewom. W niektórych miejscach jest po prostu zbyt gęsto - w ostatnich latach pojawiło się wiele samosiejek - mówi Kempf. Jeszcze inny powód? Park został zaprojektowany w taki sposób, aby rozpościerały się z niego piękne widoki np. na most Piłsudskiego. Niektóre drzewa kolidowały z głównymi osiami widokowymi parku - dlatego poszły pod topór. Inaczej mówiąc: zasłaniały widok na to, co w założeniach projektantów powinno być dobrze widoczne z parku.

Akcja Ratunkowa dla Krakowa zwraca uwagę, że remont parku w ogóle nie był konsultowany z mieszkańcami. To zdaniem aktywistów oburzające. "Podczas toczącej się na początku 2020 roku dyskusji, zachęcaliśmy, aby przynajmniej zorganizować spotkania informacyjne dla mieszkańców zaniepokojonych planami miasta. Takie spotkania do dziś się nie odbyły" - podkreślają.

Co na to dyrekcja ZZM? - Podobnie jak w Parku Krakowskim czy Jordana, trudno jest mówić o takich konsultacjach, jakie wykonujemy zawsze przy realizacji nowych parków. Jesteśmy zobligowani do tego, by w parku Bednarskiego w dużej mierze odtworzyć to, co tam było. Główne założenia i umiejscowienie poszczególnych elementów jest już gotowe. Nie ma możliwości, by zaprojektować go na nowo z mieszkańcami, ponieważ jest to miejsce historyczne. Działaliśmy zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków - dodaje Kempf.