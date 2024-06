Kraków. Znamy program tegorocznych Wianków. Impreza potrwa aż dwa dni

Skoro muzyka, to muszą być i tańce. Dancefloor uczestnicy Wianków znajdą w Muzeum Etnograficznym, gdzie w ramach programu EtnoWianki, można będzie zobaczyć tradycyjne tańce bałkańskie w wykonaniu zespołu IGLIKA, a także nauczyć się zaśpiewać lub po prostu wysłuchać najstarszych pieśni świętojańskich. Muzeum planuje również wspólną zabawę w tanecznym kręgu. Muzyka klubowa królować będzie aż do świtu w Klubie Spotkań Poczta Główna,

Wianki 2024

Nieodłącznym elementem Nocy Kupały są, rzecz jasna, wianki. Jak co roku będzie można upleść swój własny pod okiem ekspertów w kilku lokalizacjach na Plantach. Wszystko po to, by powalczyć o miano najpiękniejszego wianka lub, jak każe tradycja, rzucić go na wodę (w sobotni wieczór na bulwarze Rodła), by popłynął w stronę wybranka serca.