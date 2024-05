Krakowianka bez nominacji na igrzyska, klub protestuje u ministra sportu! "Ola wróciła do startów po urlopie macierzyńskim"

Protest AZS AWF Kraków

Klub Sportowy AZS AWF Kraków składa protest! Nie zgadzamy się z decyzją Zarządu Polskiego Związku Szermierczego dotyczącą niepowołania Aleksandry Jareckiej do startu indywidualnego i drużynowego na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu! Uważamy, że Ola jest jedną z najlepszych polskich szpadzistek i w pełni zasłużyła na to, aby reprezentować nasz kraj na najważniejszej imprezie sportowej na świecie. W dniu 29 kwietnia 2024 roku wysłaliśmy pismo protestacyjne do Zarządu Polskiego Związku Szermierczego jednocześnie do wiadomości: Pana Sławomira Nitrasa - Ministra Sportu RP Pana Radosława Piesiewicza - Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego dr. Konrada Witka - Dyrektora Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego Wierzymy, że nasz głos zostanie wysłuchany, a Ola otrzyma szansę na spełnienie swoich marzeń. Wzywamy wszystkich kibiców sportu do wsparcia Aleksandry Jareckiej!

- Klub zgłosił protest do PZSz w sprawie Oli Jareckiej gdyż jako klub uważamy, że wywalczyła prawo startu w igrzyskach w kwalifikacjach olimpijskich – mówi klubowy trener zawodniczki, olimpijczyk Radosław Zawrotniak. - Ola wróciła do startów po urlopie macierzyńskim, ale nie startowała w dwóch zawodach Pucharu Świata. Nie miała możliwości wykazania się w drużynie, jednak wszystkie przesłanki merytoryczne wskazują na to, że Ola powinna wystartować w igrzyskach. Nie zgadzamy się z oceną merytoryczną dyrektora sportowego Związku.

Tomaszewski: Jarecka nie została wykluczona

Klub jednak walczy o to, by Jarecka mogła walczyć indywidualnie, a nie tylko w drużynie. To dla sportowca jest najważniejszy start. A tak prezes PZSzerm tłumaczy brak Jareckiej w trójce zawodniczek.

- Zarząd związku nie mógł podjąć w sposób stanowczy decyzji co do powołania czwartej zawodniczki, po wysłuchaniu opinii dyrektora sportowego – mówi Tomaszewski. - Kilka godzin trwała dyskusja. Dyrektor sportowy nie był w stanie wydać jednoznacznej opinii. Nie jest tak, że trener zaproponował skład jednoznacznie. Przychylał się co do kierunku naszego myślenia. Powołanie Martyny Swatowskiej-Wenglarczyk jest uzasadnione, bo ona kończy przeważnie walki drużynowe, sprawdza się w tego typu rywalizacji. Między Olą, a Martyną był zaledwie jeden punkt różnicy na liście klasyfikacyjnej na korzyść Oli. Co do protestu klubu z Krakowa, to przygotowujemy odpowiedź i myślę, że wyślemy ją w tym tygodniu.