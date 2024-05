Krakowianka Michalina Sabaj za kierownicą bolidu w wyścigach samochodowych serii F4 Krzysztof Kawa

Michalina Sabaj (w środku) stanęła na podium po wyścigu na torze Balaton Park archiwum Michaliny Sabaj Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Michalina Sabaj i Kornelia Olkucka wróciły po weekendzie na torze wyścigowym w Austrii z pucharami w kategorii F4 Woman Trophy. Pierwsza z nich to krakowianka, która rozpoczęła swoją przygodę w świecie wyścigów samochodowych po przystąpieniu do rywalizacji w serii F4 FIA CEZ. To prestiżowa seria, która skupia się na rozwijaniu talentu młodych kierowców, a dla najlepszych stanowi trampolinę do wielkiej kariery.