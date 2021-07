Krakowskie kościoły otworzą swoje drzwi dla zwiedzających. W sierpniu 14. edycja Nocy Cracovia Sacra

FLESZ - Co Polacy robili w trakcie pandemii. Naukowcy zbadali nasz styl życia

W wielu krakowskich kościołach i klasztorach od wieków czczone są obrazy Maryjne, najliczniejszą grupę tworzą tzw. Hodegetrie krakowskie - najstarszy i najbardziej rozpowszechniony typ ikonograficzny przedstawienia Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Nazwa związana jest z klasztorem Hodegon w Konstantynopolu, gdzie był przechowywany pierwowzór obrazu.

W kulcie tych wizerunków duchowość ściśle spleciona jest z historią Polski i dziejami Krakowa (wojny, klęski żywiołowe, epidemie). Tegoroczna Noc Cracovia Sacra, która przebiegnie pod hasłem „Wizerunki Maryjne w sztuce sakralnej” będzie okazją do zobaczenia tego wyjątkowego dziedzictwa sakralnego.

Jak co roku uczestnicy Nocy Cracovia Sacra będą mieli okazję zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych, zobaczyć z bliska np. odrestaurowany ołtarz Wita Stwosza, unikatowe wnętrza i zabytki opactwa benedyktynek w Staniątkach (wnętrze klasztoru za klauzurą) czy zwiedzanie części tynieckiego opactwa po pracach konserwatorskich. Atrakcją będzie także możliwość zwiedzenia muzeum i ogrodu misjonarskiego przy ul. Stradom.