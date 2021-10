Krupówki. Czy to już Sylwester? Tłumy na deptaku jak w największym szczycie sezonu

Korki, tłumy, brak miejsc parkingowych - sceny żywcem w sierpnia, lub z sylwestra tym razem mogliśmy oglądać na początku października. Wieczorek w centrum miasta ruch jak w środku dnia. Znalezienie wolnego miejsca parkingowego w sobotę wieczorem w okolicach Krupówek było wyjątkowo trudne.

Na deptaku zaś prawdziwe tłumy gości. Zajęte były niemal wszystkie miejsca w restauracjach. Przed niektórymi - np. przez Karczmą Góraleczka - ustawiały się kolejki czekające na wolny stolik.

Taki ruch na deptaku zachęcił zarabiających na turystach. Po zmroku nadal działały stoiska z pamiątkami, czy oscypkami. byli także karykaturzyści, uliczni malarze. Ale także weszli na deptak ci, których tam nie powinno być - uliczni sprzedawcy zabawek, kwiatów, balonów.

Spory ruchu cieszy górali. - Sezon wakacyjny nam się wydłuża. W tygodniu co prawda nie ma aż tak dużo ludzi, co w weekendy, ale nie jest całkiem pusto. To dobrze, że zawsze jakiś dodatkowy grosz wpadnie - mówi jeden ze sprzedawców pamiątek na deptaku.