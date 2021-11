Krynica-Zdrój. Remont deptaka zakończy się wcześniej? Turyści są pod wrażeniem, tego co udało się już tam zrobić [ZDJĘCIA]

Jak podkreśla burmistrz deptak odmienił swój wygląd, zauważają to turyści, którzy są pod wrażeniem tego co udało się tam zrobić. Inwestycja była konieczna. Oprócz wymiany kostki granitowej prace były prowadzone także pod ziemią. Wymieniono została kanalizacja burzowa, sieć sanitarna oraz wodociągowa.

- Na wiosnę efekt będzie imponujący, nowa nawierzchnia granitowa i nowy układ zieleni - dodaje Ryba.

Płyta będzie przystawała do pozostałych elementów deptaka, do dolnej i górnej części Bulwarów Dietla, Polany Janówka i Parku Dukieta. Cały remont "serca uzdrowiska" przewiduje m.in. wymianę nawierzchni, remont kanalizacji, muszli koncertowej oraz oświetlenia. Koszt tych prac to 15 mln zł (55 mln zł to zaś całkowita kwota pięcioetapowej rewitalizacji deptaka).