Krzysztof Świątek będzie kiedyś trenerem ekstraklasowego Hutnika Kraków

- Ja o Krzyśku mogę mówić bardzo dużo – dodaje szkoleniowiec Hutnika Leszek Janiczak. - Miałem to szczęście, że jako trener prowadziłem go przez ponad cztery lata i to był piękny okres. To był prawdziwy kapitan, nie tylko na boisku, ale i poza nim. Bardzo dobrze wprowadzał młodych chłopaków do szatni. Czy chłopak miał 15, czy 17 lat zawsze miał pomoc w Krzyśku. Był dla nich jak ojciec. Tacy piłkarze jak choćby Kieliś, czy Drąg, którzy wyszli do wyższych lig mieli dużo rad od Krzyśka i myślę, że będą to wykorzystywać. To człowiek, o którym nikt w Hutniku nie zapomni. Jestem przekonany, że będzie tu przez wiele lat i kiedyś będzie trenerem pierwszej drużyny Hutnika i to w ekstraklasie.