Kto dostanie 100 tys. zł? Znamy nazwiska kandydatów do Nagrody Szymborskiej

O tę nagrodę ubiegało się 65 tomów poezji tłumaczonych na język polski, wydanych w latach 2022-2023. Autorka i tłumacz najlepszego tomu otrzymają po 50 tys. zł.

Ubiegły rok, w stulecie urodzin autorki "Wołania do Yeti", ogłoszony został przez Senat RP Rokiem Szymborskiej.

- Planując wydarzenia z okazji stulecia urodzin Szymborskiej, doszliśmy do wniosku, że naszą największą bolączką jest to, że Szymborska nie jest specjalnie chętnie czytana przez młodych ludzi. Postawiliśmy sobie za cel, by do nich dotrzeć i wydaje się, że to się udało. Podczas tego jubileuszowego roku odbyło się kilkaset wydarzeń, Fundacja Szymborskiej nie była inicjatorem wszystkich, a często jedynie ich akuszerką. Mnóstwo z tych wydarzeń to inicjatywy lokalne, wiele instytucji i osób włączyło się w to, by o Szymborskiej przypomnieć w swoich społecznościach, starałem się jeździć wszędzie, gdzie to możliwe, by przecinać wstęgi i dziękować. Myślę, że Rok Szymborskiej się udał - podsumował Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej.