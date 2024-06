Leniwa niedziela na Bagrach. Mieszkańcy Krakowa odpoczywają na plaży i zażywają letnich kąpieli. Wakacje rozkręciły się na dobre

Sobotnie temperatury dały wszystkim nieźle popalić. Słońce grzało niemiłosiernie, a mieszkańcy Krakowa szukali chociaż najmniejszego skrawka cienia, by choć na chwilę schować się przed jego gorącymi promieniami. Niedziela z kolei przyniosła bardzo duże zachmurzenie. Nie oznacza to jednak, że można mówić o ochłodzeniu. Termometry nadal pokazują blisko 30 stopni Celsjusza.

Mieszkańcy Krakowa mimo to wyruszyli na wielkie plażowanie. Dzisiaj odwiedziliśmy plażę Bagry, by sprawdzić, na jakie formy wypoczynku krakowianie postawili w ostatnią niedzielę czerwca. Oczywiście nie brakuje tam dzisiaj amatorów sportów wodnych. Zalew Bagry znów przyciągnął miłośników rowerków wodnych. Nie brakuje tu również żeglarzy oraz amatorów popularnego pływania na deskach Stand up paddle (SUP), czyli tzw. wiosłowania na stojąco.