Łukasz Gibała obiecuje, że będzie systematycznie likwidował białe plamy transportowe w Krakowie. Zacznie od osiedla Kliny

Konferencja odbyła się w nieprzypadkowym terminie. W najbliższych dniach urząd ma ogłosić przetarg na wyczekiwane od lat studium wykonalności tramwaju na Klinach. Gibała, Starobrat i Bereżnicka-Płońska spotkali się z dziennikarzami w jednym z centralnych punktów dzielnicy - przy ruchliwym skrzyżowaniu ul. Borkowskiej i Zawiłej.

- Przez lata mój apel o rozpoczęcie prac planistycznych pozostawał bez odzewu. Prezydent Majchrowski, Kulig i Muzyk nie byli zainteresowani tematem - mówił Michał Starobrat, radny miasta Krakowa i kandydat w nadchodzących wyborach. To właśnie Starobrat odpowiada za poprawkę w miejskim budżecie, która zapewniła środki na wykonanie niezbędnej analizy. - Dzięki temu urzędnicy zostali zmuszeni do ogłoszenia przetargu - dodawał. Jego zdaniem „prezydenci przypomnieli sobie o Klinach dopiero w czasie kampanii wyborczej”. - My jesteśmy w tej walce o tramwaj od wielu lat, to my zabezpieczyliśmy środki na pierwszy krok, i to my gwarantujemy mieszkańcom, że tramwaj na Kliny powstanie - deklarował Michał Starobrat.