O kampanii wyborczej w Libiążu może mówić cała Polska. Na banerach żarty z wąsów i nawiązania do popkultury. "To nie Adamczycha z 1670 roku"

Wybory samorządowe 2024. Awantura o wąsa w Libiążu i zerwany baner. Nie chcą Adamczychy z 1670. Zobacz zdjęcia i wideo

Pomimo, że dopiero rozpoczęła się kampania wyborcza, to już odnotowano przypadki niszczenia materiałów wyborczych. Nieznany sprawca zerwał baner promujący Jacka Latkę, który wisiał na ogrodzeniu przy Alei Jana Pawła II w Libiążu. Sytuację, do której doszło w nocy z soboty na niedzielę (17/18 lutego) uchwyciły kamery monitoringu. Na nagraniu widać osobę w kapturze, która zrywa baner.

Chcę przestrzec przed takimi działaniami. Przypominam, że w Libiążu funkcjonuje nie tylko miejski system monitoringu, ale także wiele prywatnych. Nie wiem czy to działanie konkurencji, czy przypadkowy akt wandalizmy. Z każdym należy walczyć. Możemy mieć inne poglądy, ale to nie oznacza tolerowania aktów wandalizmu - podkreśla Jacek Latko, burmistrz Libiąża.

Wybory samorządowe 2024 w Libiążu Nadesłane

W Libiążu pojawiło się także wiele banerów, które nie promują kandydatów, a krytykują obecną władzę. Znaleźć na nich można następujące hasła: "Światło w nocy to za mało" oraz "Więcej czynów, mniej obietnic". Wśród banerów nie zabrakło humorystycznych akcentów. Jeden z nich nawiązuje do hitu Netflixa: "Libiąż to nie Adamczycha z 1670 roku". Największe poruszenie wywołał jednak ten zawierający hasło: "Libiąż bez wąsa". To oczywiście nawiązanie do zarostu burmistrza Libiąża.