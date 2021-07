Łukasz Skrzyński, były piłkarz Cracovii: Dawniej było więcej jakości

Czy w dzisiejszych czasach jest możliwe powtórzenie waszej drogi – awansu z Cracovią z trzeciego poziomu rozgrywkowego do ekstraklasy rok po roku od 2002 do 2004 r?

Górnik Łęczna właśnie to zrobił, awansując rok po roku z II ligi do ekstraklasy.

Tak, ale to nie jest tożsama historia z waszą. Wy mieliście skład oparty na piłkarzach z III ligi, potem uzupełniany doświadczonymi piłkarzami.

To było duże zaskoczenie. Może nie chodzi o awans do ówczesnej II ligi, bo byliśmy w gronie faworytów, patrząc na potencjał tej ligi i potencjał zawodników. A potem, być może tak, bo nie zakładaliśmy na początku rozgrywek II-ligowych awansu do ekstraklasy w tym samym roku. Kilka wygranych meczów w końcówce jesieni spowodowało jednak, że doskoczyliśmy do czołówki i chcieliśmy spróbować tego, o czym każdy marzy. Zwłaszcza, gdy jest to wypracowane własną pracą. Dało nam to wiele satysfakcji. Była to drużyna złożona z zawodników z tego regionu. To też duży plus i atut jeśli chodzi o tworzenie drużyny. Byliśmy związani z regionem, znaliśmy się. Wielu było wychowanków Wisły, graliśmy ze sobą już 10 lat, znaliśmy swoje boiskowe zachowania.