Majówka z kulturą. Wystawy, wirtualne spektakle i terenowa gra fantasy

Trwa odmrażanie gospodarki, ale kultura znowu poczeka. „Frustracja jest ogromna”

Trwa odmrażanie gospodarki, po majówce pójdziemy do muzeum czy na zakupy do galerii, ale do kina i teatru jeszcze nie tak prędko. Te ostatnie instytucje mogą wznowić działalność dopiero 29 maja. Dopiero, bo to kolejny miesiąc, gdy nie zarabiają. - Jest bardzo źle, wczoraj byliśmy w takim stanie, że tylko usiąść i płakać – komentuje dyrektor jednego z krakowskich teatrów.