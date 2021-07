Małopolska. Wyciek ścieków w Ojcowskim Parku Narodowym. Posłanka interweniuje, WIOŚ sprawdza, a wójt zapewnia, że to jednorazowa awaria

Kontrola przeprowadzona na skutek interwencji posłanki Gosek-Popiołek przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykazała nieprawidłowości w działaniu oczyszczalni.

- Dzięki niej wiemy, że w instalacjach oczyszczalni ścieków w Woli Kalinowskiej dochodzi do awarii skutkujących niekontrolowanym wylewaniem się ścieków, a automatyczny system wykrywania usterek nie jest w pełni wydajny z uwagi na brak lub niestabilny sygnał GSM (urządzenia monitorujące wykorzystują go do powiadamiania centrali o nieprawidłowościach). Kontrola wykazała również przekroczenie norm jakościowych, co oznacza, że odprowadzane ścieki są nie do końca oczyszczone - mówi posłanka Lewicy Razem.