Manifestacja na Rynku Głównym w Krakowie. Wzywano polski rząd do zerwania stosunków dyplomatycznych z Izraelem

"Nakba (z arabskiego Katastrofa) trwa dla Palestyńczyków i Palestynek już 75 lat. Rozpoczęła się od czystki etnicznej w 1948 roku, w trakcie której ponad 800 tys. ludzi zostało wygnanych ze swych domów, kilkanaście tysięcy zabito, setki miejscowości zostało zniszczonych lub oczyszczonych etnicznie z ludności palestyńskiej. Działo się to w imię syjonistycznego projektu kolonizacji ziemi palestyńskiej, pod fałszywą narracją, iż zajęto wtedy "ziemię bez ludzi dla ludzi bez ziemi". Najnowszym przejawem izraelskiej opresji jest trwające od pół roku ludobójstwo popełniane na ludności Gazy, będącej w większości potomkami ludzi wypędzonych w 1948 roku" - zaznaczyli organizatorzy manifestacji.

Spotykamy się ponownie pod pomnikiem Mickiewicza, by upamiętnić ofiary Nakby i zaprotestować przeciwko trwającemu ludobójstwo. Wzywamy polski rząd do zerwania wszelkiej współpracy i stosunków dyplomatycznych z Izraelem" - poinformowali organizatorzy wydarzenia.

Strefa Gazy to obszar położony na wybrzeżu Morza Śródziemnego, graniczący na południowym zachodzie z Egiptem oraz na północy i wschodzie z Izraelem. Długość tego obszaru wynosi 40 km, szerokość ok. 10 km, a całkowita powierzchnia to 360 km kw. Strefa Gazy nie jest uznawana za część jakiegokolwiek niepodległego państwa, chociaż za pośrednictwem władz palestyńskich stawia żądania włączenia w skład przyszłego państwa Palestyna.