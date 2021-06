Marcin Budziński odchodzi z Cracovii, ale nadal będzie grał w ekstraklasie

To jego trzecie odejście z Cracovii w historii. Przypomnijmy, że popularny "Budzik" wiosną powrócił do "Pasów" po półtorarocznej nieobecności, zasilając walczącą o utrzymanie w III lidze Cracovię II.

Budziński w Cracovii spędził ponad 7 lat. Trafił do niej z arki Gdynia wiosną 2012. Spadł z nią z ekstraklasy, wywalczył awans, a po sezonie 2016/2017 wyjechał na rok do Melbourne. Po powrocie reprezentował barwy "Pasów" w sezonie 2018/2019, po którym odszedł do Arki, a potem reprezentował barwy Radomiaka.

Podczas minionej rundy Budziński wsparł Cracovię II w 16 spotkaniach III ligi, zdobył cztery bramki, był kapitanem drużyny.

