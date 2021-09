ME w amp futbolu Kraków 2021. W sobotę Polska - Hiszpania na stadionie Cracovii. W grupie było 1:1. Jak będzie w półfinale?

W drodze do półfinału Polska odniosła trzy zwycięstwa (3:0 z Ukrainą, 8:0 z Izraelem, 2:0 z Francją) i raz zremisowała (właśnie z Hiszpanią 1:1), a jej rywal dwukrotnie wygrał (1:0 z Izraelem, 3:0 z Ukrainą) i tyleż razy zremisował (1:1 z Polską, 1:1 z Anglią, karne 8:7).

Polska zmierzyła się wcześniej z Hiszpanią m.in. podczas poprzednich mistrzostw Europy - w 2017 roku w Turcji - kiedy to w meczu o trzecie miejsce wygrała z nią 1:0.

- W środę zremisowaliśmy z nimi 1:1, teraz będziemy mieli okazję pokazać im, że jednak to my jesteśmy lepsi. Oby ten gaz, który nabraliśmy i ten styl gry pomogą nam zdobyć kilka bramek w sobotnim meczu i awansować do finału mistrzostw - powiedział Kamil Grygiel, zawodnik Wisły Kraków, który w piątkowym meczu ćwierćfinałowym z Francją strzelił obie bramki.