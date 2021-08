Miasto ogłosiło przetarg na projekt ronda koło skarbówki. Pod Dukatem poczekamy na remont drogi krajowej Lech Klimek

Skrzyżowanie ulic 11 Listopada, Korczaka i Bardiowskiej nie jest pod względem technicznym jakimś wielkim wyzwaniem dla kierowców. Nie zmienia to faktu, że bardzo często występuje w policyjnych statystykach jako to, gdzie dochodzi do kolizji samochodów. Najczęściej bywa tak, że zniecierpliwieni oczekiwaniem na wyjazd z ulicy Korczaka kierowcy wymuszają pierwszeństwo na tych jadących ulicą 11 Listopada i wtedy o nieszczęście nie trudno. Często też brakiem cierpliwości wykazują się ci wyjeżdżający z ulicy Bardiowskiej. Dla wszystkich jest jasne, że coś tu trzeba zmienić i najlepszym rozwiązaniem wydaje się być budowa ronda.