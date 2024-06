Michal Doleżal wraca do polskich skoków narciarskich. Będzie trenował Kamila Stocha

Team Stoch w nowym sezonie skoków

Stoch: Thurnbichler zrozumiał i uszanował decyzję

- Jeśli mam zakończyć karierę, to chcę to zrobić na swoich warunkach, z podniesioną głową - przyznał Stoch. - Potrzebuje zespołu ludzi, który skupi się na mnie, na detalach, które na tym etapie mojej karierą są najważniejsze, Żeby zadbać o najmniejsze rzeczy, które mogą zmienić moje skoki, to trzeba poświęcenia pełnej uwagi jednemu zawodnikowi. Tego na ten moment potrzebuję. Cieszę się, że zostały mi stworzone takie warunki. Dziękuję prezesowi Małyszowi i zarządowi Polskiego Związku Narciarskiego. Także trenerowi Thomasowi Thurnbichlerowi, który nie tylko to zrozumiał tę decyzję, ale uszanował ją i w pełni poprał, zaoferował też swoją pomoc.

- Umowy z trenerem nie ma jako takiej, cały czas szukamy pieniędzy, bo to spora kwota na przygotowania całego teamu - przyznał Małysz. - Kamil z "Dodem" się na razie dogaduje, ale mam nadzieję, że szybko znajdziemy sponsora, który pokryje zatrudnienie trenera. Na razie pracuje za free (śmiech). Dosyć szybko się to działo. Ostatnie półtora miesiąca intensywnie szukaliśmy sponsora, jest to na bardzo dobrej drodze, ale jeszcze potrzebujemy trochę czasu, aby to wszystko dograć.

Przypomnijmy, że Doleżal prowadził polską kadrę jako główny szkoleniowiec w latach 2018-2022. Po ostatnim sezon w tej kadencji zastąpił go Thurnbichler, a Czech był asystentem Stefana Horngachera w niemieckiej ekipie. Teraz wraca do Polski i będzie miał odpowiedzialne zadanie, by wydźwignąć Stocha z kryzysu.