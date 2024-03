Międzynarodowy Dzień Gofra 2024. Zobacz, jak zrobić dobre gofry w domu – na słono i słodko [PRZEPISY]

Międzynarodowy Dzień Gofra 2024. Gofry, obok naleśników, omletów i tostów, to bardzo uniwersalne danie, szybkie w przygotowaniu – idealne na rodzinne śniadanie lub deser.

Śniadanie w amerykańskim stylu – gofry z boczkiem

Macie ochotę na typowe amerykańskie śniadanie? Nic prostszego! Choć początkowo połączenie słonego, wędzonego boczku z syropem klonowym i słodkimi goframi może wydawać się nietrafione, to wystarczy jeden gryz i można dać się uwieść, już po jednym gryzie przekonacie się, że to jednak strzał w dziesiątkę. Do śniadania można dodać jeszcze jajko sadzone, koniecznie z płynnym żółtkiem. Jest jedna uwaga – te gofry uzależniają!