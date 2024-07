Miód z pasieki Politechniki Krakowskiej jest tak zdrowy, że mogą go jeść niemowlęta. Właśnie odbyło się pierwsze miodobranie

Ule, które pojawiły się na Politechnice Krakowskiej wykonane są z drewna, a nie z tworzywa sztucznego. Zapewniają więc lepszą wymianę powietrza i wentylację. W takich warunkach na PK zamieszkały pszczoły gatunku Krainka, który cechuje łagodność i zdolność do szybkiej adaptacji środowiskowej. Doskonale nadają się więc do życia w środowisku miejskim. Jak wyjaśnia Mateusz Hyży z Miasta Pszczół.

– W jednym ulu w okresie lata, a więc największej intensywności pszczelej „mieszka” od 30 do 50-60 tys. pszczół. Wielkość rodzin zależy od kondycji rodziny i warunków pogodowych w danym sezonie. W trzech ulach na PK jest ok. 120 tys. pszczół. Obok pasieki, która stanęła w środku łąki kwietnej w pobliżu budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, pojawiły się tabliczki ostrzegawcze informujące o konieczności zachowania ostrożności, by nie narazić się na przypadkowe użądlenie. Przy czym trzeba podkreślić, że pszczoły po użądleniu giną, więc atakują tylko w ostateczności. Robią to głównie w odruchu obronnym, dlatego nie należy zbliżać się do ula, potrząsać nim czy zaglądać do środka, a także agresywnie odganiać latających owadów. Pszczoły w naszym środowisku obecne są również wówczas, gdy najbliższa pasieka znajduje się kilka kilometrów dalej, bo w poszukiwaniu nektaru przemierzają spore odległości. W związku z tym na ewentualne użądlenia należy być przygotowanym i znać sposoby działania adekwatne do reakcji naszego organizmu. Osoby, które zostały ukąszone przez pszczoły na terenie PK mogą także skorzystać z fachowej pomocy w przychodni znajdującej się w jednym z uczelnianych budynków (szczegółowe informacje znajdują się na zamieszczonych w pobliżu uli tabliczkach) - dodaje Mateusz Hyży.