Młody krakowski piosenkarz Filip Grodowski zapowiada debiutancki album singlem "Kamień z serca"

- "Kamień z serca" to ukłon w stronę przeszłości, a tej chcę już podziękować. Ludzie często mają tendencję do zamykania się w ryzach tego, co było, kiedy tak naprawdę liczy się to, co daje nam dziś. Zamiast nadmiernie analizować swoje zachowania, oraz zdarzenia, które niegdyś towarzyszyły naszej drodze, skupmy się na spełnianiu swoich marzeń i na tym, co zgodne z naszą duszą. Tu i teraz. Chwytajcie dzień! – mówi Filip Grodowski.