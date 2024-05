Moje miasto. Nie czas żałować stadionu, kiedy zieleń zastępują bloki

Pomysł jednego, nowoczesnego, miejskiego stadionu w Krakowie był do zrealizowania, ale pod warunkiem, że obiekt nie powstałby na terenach Wisły czy Cracovii. W innym przypadku zawsze wiązałoby się to z protestami kibiców jednego z tych zasłużonych klubów, którzy nie chcieliby przechodzić na mecze swojej ukochanej drużyny na drugą stronę Błoń na terytorium największych rywali.

Jacek Majchrowski przyznał, że po zakończeniu prezydentury zamierza odpocząć i nic nie robić. W takich chwilach jeszcze bardziej wszystko się zaczyna rozpamiętywać. Stadionem nie ma się już jednak co zadręczać. Czasu nie cofniemy. Są dwa piłkarskie obiekty Cracovii i Wisły po dwóch stronach Błoń, które wypełniają się kibicami. Jeżeli się teraz martwić, to tylko o to, by ktoś nie wpadł na pomysł, aby w tej okolicy wcisnąć gdzieś jeszcze kolejne osiedle.