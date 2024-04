Moje miasto. Si vis pacem, para bellum. Parkingi w Krakowie mają być schronami

W związku z tym, co dzieje się na Ukrainie i medialnymi doniesieniami co do szacunków, ile pozostało nam lat na przygotowanie się do potencjalnego zagrożenia nie można być obojętnym. W tym przypadku politycy mówią jednym głosem. Głośnym echem odbił się niedawny wywiad premiera Donalda Tuska dla kilku europejskich dzienników, w którym zaznaczył, że musimy mentalnie oswoić się z nadejściem epoki przedwojennej. Przyznał, że trzeba być przygotowanym na różne scenariusze.

Krakowska konferencja szefa MON dotyczyła założeń nowej ustawy o obronie cywilnej i ochronie ludności. Istotną rolę w tym mają pełnić samorządy.

Przede wszystkim brakuje schronów. Jest pomysł, aby budować więcej podziemnych parkingów. Oby służyły tylko temu, by jak najwięcej aut schować pod ziemię, a chodniki oddać pieszym.

Ostatnio z dobrym znajomym życzyliśmy sobie spokojnych świąt. Po wymienieniu wielkanocnych uprzejmości, przeszedł do szarej rzeczywistości: "Kluczowe pytanie jest takie, który z kandydatów na prezydenta Krakowa najlepiej by się sprawdził w czasie wojny".