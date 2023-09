Mural ozdobił nowe przejście podziemne na stacji w Oświęcimiu. Przedstawia w pigułce historię miasta i oświęcimskiej stacji. Zdjęcia

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Mural na stacji w Oświęcimiu przedstawia historię miasta i oświęcimskiej stacji

Po jednej stronie mural przedstawia pociąg z historią stacji w Oświęcimiu od momentu powstania tutaj linii kolejowej w 1856 roku. Kolejne części pokazują, jak zmieniał się oświęcimski dworzec i stacja aż do współczesności.

Na muralu są więc m.in. główne budowle miasta, produkowany tutaj przed wojną samochód Oświęcim Praga czy nawiązanie do hokeja i ośmiu tytułów mistrza Polski zdobytych przez Unię. Na malowidle jest również odniesienie do tragicznego okresu wojny i istnienia obozu w formie drzewa jako symbolu.

- Przedstawiliśmy najważniejsze i szczególnie ciekawe fakty. Tak aby turyści, którzy tutaj przyjeżdżają odwiedzić były obóz Auschwitz, przekonali się, że jest to również miasto o bogatej i wielokulturowej historii. Ta została wykonana w barwnej kolorystyce mówi Paweł Ziemicki.

Poznali historię Oświęcimia

Autorzy muralu na co dzień mieszkają w Mińsku Mazowieckim. Jak podkreślają, zanim przystąpili do pracy starali się poznać historię Oświęcimia. Spotkali się m.in. z dyrektor Muzeum Zamek Wiolettą Oleś oraz nawiązali kontakty z pasjonatami historii miasta Mirosławem Ganobisem i Łukaszem Szymańskim.

- To pozwoliło nam spojrzeć i pokazać Oświęcim z innej perspektywy - dodaje Paweł Ziemicki ze Studia Happy My Atelier, które maluje mural na zlecenie spółki PORR, głównego wykonawcy modernizacji stacji w Oświęcimiu, inwestycji PKP PLK.

Stacja kolejowa w Oświęcimiu jak nowa

Mural jest swego rodzaju zwieńczeniem modernizacji oświęcimskiej stacji prowadzonej od 2021 roku. W ramach przedsięwzięcia powstały m.in. całkiem nowe, cztery zadaszone perony i wspomniane przejście podziemne, które zastąpiło starą kładkę nad torami. Przejście prowadzi na perony i łączy miasto z Brzezinką.

Przebudowa stacji objęła również całą infrastrukturę techniczną z torowiskami i trakcjami. Powstała nowa dyspozytornia. Obecnie trwają jeszcze prace na odcinku dojazdowym w ciągu linii 94 Kraków przez Skawinę do Oświęcimia. Ich finał zapowiedziano pod koniec roku. Pozwoli to na przedłużenie ruchu pociągów pasażerskich na tej linii do samego Oświęcimia. W tej chwili ich kursy kończą w Przeciszowie.