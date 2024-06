Na Euro2024 z piosenkami jakoś słabo. Na mundial 2018 to był wysyp propozycji! Piotr Rąpalski

Dla muzyków mistrzostwa w piłce nożnej to szansa, by zaistnieć - stworzyć numer, który kibice będą nucić przed, w trakcie i po meczu. Na Euro2024 propozycji hitów nie jest zbyt dużo, ale w 2018 roku przed mistrzostwami świata w internecie hulało ponad... 40 propozycji!!! Piłkarskie kawałki wzbudzają różne emocje, ale jeszcze żaden nie osiągnął sukcesu jakim było pamiętne "koko koko Euro spoko" na Euro 2012 Polska-Ukraina. Bo co by nie powiedzieć, szlagier zespołu Jarzębina zna chyba każdy do dziś.