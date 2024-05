Najważniejsi poeci znów przyjadą do Krakowa. Pretekstem będzie Czesław Miłosz

- Festiwal Miłosza rozpocznie się 30 czerwca, w rocznicę urodzin autora „Ziemi Ulro”, i potrwa wyjątkowo długo, bo aż do 7 lipca – zapowiada kurator festiwalu Szymon Kloska. - Jak co roku wydarzenie będzie interdyscyplinarnym świętem poezji. Po raz kolejny wśród festiwalowych wątków pojawią się wojna i przemoc. „Ocalenie” to książka, która zbiera najważniejsze teksty poetyckie Miłosza napisane w czasie okupacji. W tych tekstach, oskarżycielskich i bezwzględnych, znajdujemy pytania o postawę świadków przemocy, bierność i możliwości przeciwstawienia się złu.