Naukowcy UJ badają negatywny wpływ narciarstwa na tatrzańską przyrodę. Badania prowadzą w rejonie Kasprowego Wierchu

- Prowadzone badania, mimo że projekt nie został jeszcze zakończony, jednoznacznie wskazują, że narciarstwo w rejonie Kasprowego Wierchu prowadzi do intensyfikacji erozji i degradacji powierzchni stoków. Należy podkreślić, że na Kasprowym Wierchu nie wykorzystuje się sztucznego naśnieżania. Badania prowadzone w Zakładzie Geomorfologii w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w niżej położonych obszarach w Karpatach jednoznacznie wskazują, że wody z topniejącego sztucznego śniegu prowadzą do dużo intensywniejszej erozji niż w obszarach bez naśnieżania. Zestawiając to ze wstępnymi wynikami z Kasprowego Wierchu, można stwierdzić, że sztuczne naśnieżanie w Tatrach doprowadziłoby do bardzo poważnej degradacji środowiska łąk alpejskich zarówno pod względem erozji stoku, jak i zmian gatunkowych hal, na co we wcześniejszych badaniach wskazywali już pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego - mówi Dawid Piątek.