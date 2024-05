"Nie żyjemy, żeby pracować, ale pracujemy, żeby żyć pełnią życia". Członkinie partii Razem przedstawiły w Krakowie postulaty pracownicze

‒ Bycie w czołówce przepracowanych narodów w UE oznacza dla Polaków nie tylko wypalenie zawodowe i choroby wynikające ze stresu, ale także znacznie ograniczony czas wolny, który można spędzić z rodziną, znajomymi czy na rozwijaniu pasji ‒ mówiła Dorota Kolarska. ‒ Unia ma narzędzia, aby skracać czas pracy. Chcemy aby do tego doszło, ale z zachowaniem obecnych wynagrodzeń, aby nie stracili na tym pracownicy. Nie tak dawno Czarnogóra, czyli kraj znacznie mniej zamożny, zdecydował się na skrócenie czasu pracy do 35 godzin. Jeśli Czarnogóra jest w stanie to zrobić, to Polska i Europa tym bardziej, bo nas na to po prostu stać. Kolejny problem to „praca po pracy”, która wynika z powszechnego stosowania nowoczesnych technologii. Chcemy wprowadzenia regulacji, które sprawia, że wszyscy będziemy mieć prawo do bycia offline ‒ zapowiedziała Kolarska.