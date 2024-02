Niedziela na Jaworzynie Krynickiej. Oskar Kwiatkowski w ćwierćfinale slalomu giganta równoległego Pucharu Świata NA ŻYWO

Dopiero jednak teraz zaczynały się schody, bo trzeba było eliminować rywali w bezpośredniej walce. By dotrzeć do półfinału, który gwarantuje walkę o miejsce na podium, należało wygrać dwa pojedynki.

Rywalem Oskara Kwiatkowskiego w 1/8 finału był Niemiec Ole-Mikkel Prantl, na trasę ruszali w trzecim biegu. Polak miał szybszy, czerwony tor, ale walka była bardzo zacięta. W jej drugiej części nasz reprezentant wysunął się na prowadzenie i nie oddał go już do mety, wygrywając z przewagą 0,41 s. Awansując do ćwierćfinału, dokonał tego, co nie udało mu się dzień wcześniej.