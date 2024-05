Niedźwiedź w Jordanowie! To dość niespotykany gość w tej części Małopolski

informacja o niedźwiedziu pojawiła się w piątek 24 maja. Jak informują pracownicy jordanowskiego magistratu, zwierzę widziane było na ul. Nad Skawą w pobliżu zabudowań! Ze zdjęcia opublikowanego przez urzędników można podejrzewać, że jest to młody osobnik, który najprawdopodobniej zabłąkał się.

- Prosimy o rozwagę i szczególną ostrożność. Należy odpowiednio zabezpieczyć zwierzęta domowe, odpady, a w szczególności resztki jedzenia - apelują urzędnicy.

Każdy przypadek pojawienia się niedźwiedzia na terenie zamieszkałym przez ludzi należy zgłaszać pod nr alarmowy 112.

Niedźwiedzie to zwierzęta, które z natury nie atakują człowieka. Starają się go unikać. Jednak w przypadku, gdy poczują się zagrożone - mogą zaatakować. Dlatego nie wolno do niedźwiedzia podchodzić, zbliżać się, by zrobić mu zdjęcie, czy próbować dokarmiać.