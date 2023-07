Niemal 400 zawodników wystartowało w biegu Tatra Sky Maraton. Do pokonania mają 42 kilometry

Jak zaznaczają organizatorzy, trasa w dużej mierze przebiega na wysokości powyżej 2000 metrów n.p.m, średnie nachylenie na podbiegach wynosi ok. 30 proc., a na niektórych odcinkach przekroczy 55 proc., najdłuższe podejście to ok. 1100 metrów deniwelacji. Miejsca strome i te o wyjątkowej ekspozycji są zabezpieczone przez ratowników TOPR oraz wyposażone w łańcuchy i liny poręczowe.

Zawodnicy muszą m.in. wbiec na Ciemniaka, czy na Starorobociański Wierch. Meta zawodów usytuowana jest w Witowie.

Nie są to zawody dla wszystkich. W zawodach biorą udział tylko ci, którzy wzięli udział w biegach o mniejszym dystansie i trudności.

Tatra Sky Maraton odbywa się w ramach Tatrzańskiego Festiwalu Biegowego. W jego ramach odbywają się także dwa inne biegi: Orava Trail - na dystansie 36 kilometrów, a także Tatra Trail - na dystansie 15,5 km.