Norwedzy z A-ha w Krakowie? Pokaz dokumentu w Kinie Pod Baranami i potańcówka w Betelu

A-ha to synth-popowe trio, które stworzyło jeden z najpopularniejszych utworów w historii muzyki rozrywkowej. Piosenka "Take On Me" porywa do tańca od 35 lat, a animowany teledysk autorstwa Steve’a Barrona zna niemal każdy (6 nagród MTV Video Awards!). Trzech przyjaciół z Norwegii spełniło swoje marzenie - i zostało gwiazdami popu. Ale czy tak wyobrażali sobie swoją karierę? Po krótkiej przerwie i pożegnalnych koncertach wrócili na scenę - razem, a jednak osobno. Co to oznacza? “Ta samotność w grupie - przy jednoczesnym umiłowaniu muzyki - jest fascynująca. I mam nadzieję, że film będzie w stanie przybliżyć ten paradoks widzom" - tłumaczy Thomas Robsahm, jeden z twórców dokumentu.