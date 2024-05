Specjalne wydarzenia Krakowskiego Festiwalu Filmowego w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

- Manggha jest dla krakowian miejscem szczególnym. To wspaniale, że możemy gościć w tym pięknym obiekcie, powołanym do życia z inicjatywy Andrzeja Wajdy, gdzie swoją siedzibę ma Fundacja Kyoto-Kraków, kierowana przez Krystynę Zachwatowicz-Wajdę. Trzy jakże różne wydarzenia łączą patroni tego miejsca, na stałe wpisani w historię ogólnoświatowej kultury - mówi Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

“Mocny człowiek” (reż. Henryk Szaro) z muzyką na żywo

Krakowski Festiwal Filmowy we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym zaprasza na pokaz polskiego filmu niemego "Mocny człowiek" z muzyką na żywo. Film zaprezentowany zostanie z taśmy 35 mm, pochodzącej z archiwum FINA. Film Henryka Szaro to adaptacja powieści Stanisława Przybyszewskiego, formalnie nawiązująca do niemieckiego ekspresjonizmu. Ten psychologiczny dramat ukazujący kolejne etapy moralnego upadku artysty, przez niemal 70 lat uważany za zaginiony, to jeden z ostatnich polskich filmów epoki kina niemego. Na żywo do filmu zagrają Piotr Orzechowski, znany jako Pianohooligan i Kuba Więcek.