Nowa Biała. Pogorzelcy próbują się odbudować. Dostali właśnie maszyny rolnicze pomocne przy gospodarstwie

We wtorek Grzegorz Puda, minister rolnictwa, przywiózł do Nowej Białej dwie nowoczesne dojarki, dwie schładzarki do mleka, a także śrutownik. - Mam nadzieję, że to pomoże mieszkańcom Nowej Białej nadal pracować na roli i nadal budować swoją miejscowość – mówił minister. Dodatkowo minister rolnictwa zapowiedział, że rolnicy z Nowej Białej będą mogli liczyć na umorzenia w całości lub częściowo składek odprowadzanych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jak dodał minister, na podstawie porozumienia Małopolskiej Izby Rolniczej z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, udało się pozyskać środki finansowe na wsparcie dla rolników z Nowej Białej. - Ta kwota wsparcia to do 100 tys. zł na gospodarstwo rolne. W lipcu wpłaciliśmy już ponad 1,2 mln zł do Małopolskiej Izby Rolniczej, która dalej będzie je dysponowała wśród rolników – mówił minister.