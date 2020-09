Nowa Comarch Cracovia musi pracować nad zgraniem zespołu

Odeszło aż 19 zawodników, wśród nich najlepszy strzelec zespołu Damian Kapica, który wybrał grę w Bratislava Capitals, zespole występującym w rozgrywkach ligi skupiającej najlepsze zespoły z Austrii, Czech, Słowacji, Włoch i Węgier. „Pasy” straciły też m.in. kapitana Macieja Kruczka (GKS Katowice), Adama Domogałę (przeniósł się do Niemiec), Kaspra Bryniczkę, Mateusza Bepierszcza, Michala Vachovca, Adriana Gajora (wszyscy Podhale), Kamila Kalinowskiego (Energa Toruń), Mateusza Rompkowskiego (Stoczniowiec Gdańsk) oraz obcokrajowców którzy odeszli głównie do klubów słowackich. Bartosz Dąbkowski zakończył karierę. Na ich miejsce przyszło 10 zawodników, głównie Czechów – dla Stepana Csamango jest to powrót do Cracovii, dla Jakuba Saura, Tomasa Franka zmiana klubów wewnątrz kraju, odpowiednio z Unii Oświęcim i Podhala. Z kolei Damian Szurowski zamienił Stoczniowca na „Pasy”.

Z Cracovią byli związani głównie młodzi zawodnicy i oni zostali: bramkarze: Robert Kowalówka i Łukasz Hebda, obrońcy: Patryk Gosztyła i Dawid Musioł oraz pięciu napastników: Igor Augustyniak, Antoni Dziurdzia, Mateusz Bezwiński, Sebastian Brynkus, Łukasz Kamiński.