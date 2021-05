Nowa umowa Luisa Rochy z Cracovią, pięciu piłkarzy żegna się z „Pasami”

Po sprowadzeniu w poniedziałek do klubu czeskiego obrońcy Jakuba Jugasa, który podpisał kontrakt na trzy lata, Cracovia przedłuża kontrakt z Luisem Rochą i oficjalnie rozstaje się z pięcioma zawodnikami. Chodzi o tych, którym wygasły kontrakty lub skończyły się wypożyczenia.

Luis Rocha zostaje na rok Zacznijmy jednak od tego, który zostaje. To Portugalczyk Luis Rocha, który przyszedł wiosną i podpisał umowę tylko na pół roku. Grał w Legii, ale z czasem nie miał okazji do prezentowania swoich umiejętności. Z kolei grając w „Psach” uratował sytuację na lewej stronie defensywy. Rocha rozegrał 10 spotkań w Cracovii. Na tyle się spodobał, że zaproponowano mu nowy kontrakt. Nowa umowa ma obowiązywać przez rok. -Luis przyszedł do nas w bardzo trudnym momencie i od razu stał się bardzo pewnym punktem w naszej drużynie - mówi trener Cracovii Michał Probierz. „Pasy” zakończyły sezon na 14. miejscu, znacznie poniżej oczekiwań, nawet biorąc pod uwagę wszelkie trudności, z jakimi zmagały się „Pasy” w tym sezonie. Teraz pora na rozliczenia i spore zmiany w kadrze, co zapowiedział zresztą trener Michał Probierz.

- Wiem, że ten sezon nie zadowolił, ale teraz wzmocnimy zespół. Czekają nas bardzo mocne zmiany – stwierdził szkoleniowiec. - Nie ma takiej możliwości, że pozwolę na to, by niektórzy zawodnicy tak się prezentowali.

Koniec kontraktów w Cracovii W Cracovii nie zagra już pięciu zawodników. To Diego Ferraresso, Tomas Vestenicky i Jakub Kosecki, którym skończyły się kontrakty, a także Ivan Fiolić i Dawid Szymonowicz, którym kończą się wypożyczenia. Na odejścia Ferraresso i Vestenicky’ego zanosiło się od dłuższego czasu. Choć długo byli w Cracovii to mało w niej grali. Ferraresso był związany z „Pasami” przez pięć sezonów, podczas których zagrał tylko 72 mecze, zdobywając 1 gola. W wyjściowej jedenastce wychodził dość rzadko, poza rozgrywkami 2018/2019, gdy był pierwszym wyborem Probierza na lewej obronie. W sezonie, który dopiero co się zakończył tylko pięciokrotnie wychodził w jedenastce. Przegrywał konkurencję na bokach obrony z Cornelem Rapą (prawa), a także z Michalem Siplakiem, Luisem Rochą na lewej. Brazylijczyk z bułgarskim paszportem był typowym rzemieślnikiem, brakowało w jego grze błysku i kibice z pewnością nie będą za nim tęsknić.

Wielkie nadzieje wiązano z Vestenicky’m, którego najpierw wypożyczono z Romy wiosną 2016 na pół roku, a następnie zakontraktowano, ale po 1,5 sezonu wypożyczono na 1,5 roku do Nitry. Gdy przed sezonem 2019/2020 Słowak wrócił do Krakowa, wyglądało na to, że podzieli los Jaroslava Mihalika i albo będzie wypożyczony, albo sprzedany. Pokazał się w meczach rezerwy w IV lidze i przekonał do siebie Probierza. Dostawał szanse, ale jedna zdobyta bramka przez całe rozgrywki nie mogła przekonać do jego osoby. Miniony sezon zaczął się dla niego pomyślnie, choć nadal był rezerwowym. Grał jednak coraz więcej, zdobył dwie bramki. Zimą jednak jego sytuacja diametralnie się zmieniła, występ w grudniowym meczu z Górnikiem był jego ostatnim w Cracovii. Bilans to 62 mecze i 4 gole. Został skierowany do drugiej drużyny, by pomoc jej w utrzymaniu w trzeciej lidze. Zdobył dla niej trzy bramki.

Wypożyczenia nie zostaną przedłużone Ivan Fiolić najpierw był wypożyczony do „Pasów” z Genk wiosną ubiegłego roku. Wydawało się, że nie wróci już do jedenastki z ul. Kałuży, ale Cracovia ponownie postarała się o tego zawodnika. Nie przekonał jednak do siebie Probierza. Jako boczny pomocnik, a czasami środkowy, zdobył tylko jedną bramkę. Zagrał w 19 meczach, przeważnie jako zawodnik pierwszego wyboru (15 razy). Widać, że jest zaawansowany technicznie, ale nie przekładał tego na dobra grę. Kibice pożegnają więc go bez żalu. O wiele lepsze wrażenie zrobił wypożyczony z Jagiellonii Szymonowicz. Sprowadzany jako defensywny pomocnik, szybko musiał zająć miejsce na środku obrony. I prezentował się bardzo solidnie, stając się szefem defensywy. Zagrał najwięcej meczów ze wszystkich środkowych obrońców – 24, zdobył jednego gola. W 24 kolejkach wystąpił 23 razy, opuszczając jeden mecz z powodu kartek, to świadczy o zaufaniu, jakim obdarzył go Probierz. Ich drogi jednak się rozchodzą.

Z kolei Jakub Kosecki dołączył do zespołu wiosną. Nie był dobrze przygotowany. Zagrał w 8 meczach ligowych i jednym w Pucharze Polski. Nie zanotował ani jednej bramki na koncie, nie miał też ani jednej asysty. Wróci najprawdopodobniej do Turcji, skąd przyszedł do „Pasów”.

