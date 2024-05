Nowy budynek socjalny dla MPK przy pętli Miejskie Centrum Opieki. Podobny budynek stanął również w ramach budowy Trasy Wolbromskiej

Jak przypomina Jan Machowski, rzecznik prasowy Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie: - Sama pętla, ale przede wszystkim drogi dojazdowe do placówek medycznych w Prokocimiu, a więc ulice Kostaneckiego, Jakubowskiego i dr Marii Orwid zostały kompleksowo zmodernizowane na zlecenie ZIM. Zrealizowane w trzech etapach zadanie zakończyło się przed rokiem. Przebudowana została podziemna infrastruktura, wymieniono nawierzchnię, przebudowano skrzyżowania, powstały trzy ronda. Nasadzona została zieleń, poszerzony pas do skrętu w prawo z Wielickiej w Kostaneckiego. Do dyspozycji pieszych i rowerzystów są chodniki i drogi rowerowe, pasażerowie mogą korzystać z przebudowanych peronów autobusowych, a przede wszystkim z rozbudowanej pętli końcowej, które teraz jest w stanie przyjąć większą liczbę autobusów.