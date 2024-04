Nowy park w Krakowie? Apelują o utworzenie zielonej enklawy przy osiedlu Podwawelskim i w rejonie ulicy Ceglarskiej

Zieleń zamiast kanału i zabudowy

W styczniu Krzysztof Kwarciak rozpoczął zbiórkę podpisów pod petycją w sprawie utworzenia ,,Parku Ulgi", co nawiązywałoby do wcześniejszego przeznaczania terenu pod kanał i było odniesieniem do zgłaszanej przez wielu mieszkańców potrzeby tworzenia zielonych zakątków, gdzie można znaleźć wytchnienie od zgiełku miasta. Apel jest skierowany do prezydenta Krakowa i Rady Miasta Krakowa.

- Obecnie spory teren zielony jest przedzielony zardzewiałymi ogrodzeniami i znajduje się na nim wiele rozpadający się bud oraz ruin. Sytuacja bez wątpienia wymaga zmian. Miejsce powinno jednak służyć mieszkańcom, a nie stać się kolejnym placem budowy. Dobrze, że plany powstania kanału ulgi odchodzą do przeszłości. Trudno znaleźć jakieś sensowne argumenty za przekopaniem połowy miasta, a wizja barek z węglem płynących przez centrum Krakowa pozostanie już na zawsze tylko mocno oderwaną od rzeczywistości fantazją. Dzięki koncepcji budowy kanału spory teren był jednak chroniony przed zabudową, co sprawiło, że wśród gęstej zabudowy powstała swoista zielona oaza, którą wypełnia bujna przyroda - komentuje Krzysztof Kwarciak.