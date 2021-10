Nowy Sącz. Cześć radnych próbowała odwołać Iwonę Mularczyk ze stanowiska przewodniczącej rady miasta Tatiana Biela

Iwona Mularczyk stoi na stanowisku, że głosowanie nad jej odwołaniem może się odbyć tylko w czasie sesji stacjonarej Janusz Bobrek

Na ostatniej sesji rady miasta (19 października) pojawił się wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie odwołania Iwony Mularczyk z funkcji przewodniczącej rady. Wniosek zgłosił Maciej Prostko, szef klubu Koalicji Nowosądeckiej, zaś podpisało się pod nim 12 radnych. Przewodnicząca nie dopuściła jednak do głosowania w tej sprawie ponieważ, jej zdaniem, do odwołania jej ze stanowiska może dojść jedynie podczas sesji stacjonarnej, ze względu na konieczność zapewnienia warunków do przeprowadzenia tajnego głosowania.