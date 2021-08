Nowy Sącz. Jubileuszowy Bieg św. Rocha ze zbiórką dla Kacpra Basty

Kacper od ponad 3 lat walczy z nowotworem złośliwym kości - Mięsakiem Ewinga. Przez ten czas przeszedł ciężkie cykle chemioterapii, radioterapii i operacji wycięcia guzów oraz wstawienia endoprotezy. Niestety w trakcie leczenia okazało się, że nowotwór przeniósł się na płuca. Lekarze zadecydowali wówczas o stosowaniu leku Votrient, ale niewiele on pomógł, bo kolejne zmiany pojawiły się w nodze, płucach, miednicy i na kręgosłupie.

Leczenie Kacpra odbywa się w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Ostatnio lekarze postanowili o zmianie leku na Regorafenib - obecnie nie jest on refundowany w Polsce przez NFZ (miesięczny koszt jego stosowania to aż 14 tys. zł). Niestety lek nie do końca zadziałał, ponieważ pojawiły się kolejne zmiany tym razem w głowie. Na tę chwilę chłopak jest leczony za pomocą radioterapii, a po badaniach genetycznych lekarze szukają dla niego najbardziej odpowiedniego leku.