Nowy Sącz. Miasto nie otrzyma dofinansowania na budowę mostu przy ul Kamiennej. Skąd weźmie pieniądze na nową przeprawę

W ubiegłym roku, prezydent Ludomir Handzel zwrócił się do Piotra Ćwika, ówczesnego wojewody małopolskiego, z prośbą o pomoc w budowie nowego mostu na Kamienicy. W liście skierowanym do wojewody wyjaśniał, że dotychczasowa przeprawa nie nadawała się do użytku i musiała zostać zamknięta w czerwcu 2020 roku.

- To most o znaczeniu strategicznym łączący Nowy Sącz, czyli stolicę powiatu z gminami Kamionka Wielka oraz częścią gmin Grybów i Krynica - Zdrój - wyjaśniał wówczas Handzel.

W lipcu 2020 roku, na spotkaniu z wojewodą usłyszał, że miasto nie otrzyma wsparcia w tym roku z powodu pandemii koronawirusa. Sam projekt budowy znalazł się jednak na pierwszym miejscu listy rankingowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na wypłacenie środków (a mowa tutaj o 14,5 mln zł) miasto miało poczekać do 2021 roku. Aby usprawnić komunikację zdecydowano się także na budowę tymczasowej przeprawy, z której do dzisiaj korzystają mieszkańcy kilku gmin.