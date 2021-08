Nowy Sącz. Milionowa kara dla miejskiej spółki Nova. Iwona Mularczyk: Tych odpadów nie powinno tam być, prezydent zlekceważył kontrolę

- Długo zastanawiałem się jak powinniśmy rozpocząć tę konferencję. Nie z satysfakcją, ale wręcz z bólem od słów „a nie mówiliśmy” - przyznał Kądziołka.

- Jako Klub Radnych PiS od samego początku kadencji prezydenta Ludomira Handzla, który doprowadził do rewolucji w zarządach spółek miejskich w tym również spółki Nova, apelowaliśmy do niego poprzez projekty uchwał, uchwalone uchwały, by w specjalny dedykowany sposób zajął się tym, co dzieje się w spółce - dodał przewodniczący.

Kądziołka zauważył, że powstawały również uchwały dotyczące przedstawienia radzie programu naprawczego dla spółki Nova.

- Niestety nasze prośby były wtedy bagatelizowane. Kiedy wnioskowaliśmy o merytoryczną dyskusję odnośnie spółki, to wylało się na nas sporo hejtu. Chcieliśmy po prostu, by spółka działała poprawnie i za to byliśmy atakowani. Te nasze ostrzeżenia stają się dziś faktem. Ciekawe kto teraz weźmie za to odpowiedzialność? - mówił Kądziołka.