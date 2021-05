Nowy Sącz. Rozpoczął się kolejny etap prac archeologicznych na nowosądeckim zamku. Jaka jest szansa na rekonstrukcję obiektu? Klaudia Kulak

Archeolodzy znów wzięli pod lupę sądeckie wzgórze zamkowe. Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego tym razem we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęła drugi sezon prac archeologicznych. W tym roku mają zamiar przeszukać domniemaną średniowieczną części rezydencjonalną, co pozwoli na pełniejsze rozpoznanie początków królewskiej warowni. Badania stanowią wstępny warunek ewentualnej odbudowy zniszczonego w czasie działań wojennych zamku do czego przymierzają się władze miasta.