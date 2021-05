Nowy Sącz. Za kilka miesięcy przejedziemy nowym mostem w Kurowie. Obiekt ma być pierwszym elementem „sądeczanki”

Postępuje przebudowa al. 29 Listopada. Tak zmienia się ta część Krakowa [ZDJĘCIA]

Po latach obietnic i zapowiedzi ze strony władz Krakowa, w końcu postępuje rozbudowa (do dwóch, a miejscami do trzech pasów w każdym z kierunków jazdy) al. 29 Listopada, czyli drogi wjazdowej do Krakowa, na której regularnie tworzyły się wielkie korki. Wszystko przez to, że kierowcy mieli do dyspozycji tylko po jednym pasie w każdym z kierunków. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, co obecnie dzieje się na placu budowy i jak przebiegają prace w ramach tej kluczowej inwestycji, która potrwać ma około dwóch lat.