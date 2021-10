Nowy Targ. Fontanna z Baranami wróciła po liftingu przed Miejski Ośrodek Kultury

Fontanna, która przez lata stała przy Miejskim Ośrodku Kultury przy Alejach 1000-lecia to symbol miasta utrwalany na widokówkach wysyłanych z Nowego Targu przez turystów. Pokaźna nisza zwieńczona w czterech rogach wyrzeźbionymi w betonie baranami została zbudowana wraz z MOK-iem w 1974 roku. Przez lata była miejscem spotkań nowotarżan i odwiedzających miasto gości. To tu młodzież umawiała się na randki, a w czasie letnich upałów mieszkańcy przychodzili na skwer, by schłodzić się bryzą z fontanny.

Latem 2018 roku fontanna została wyłączona z użytku, bo - jak tłumaczył Zarząd Gospodarki Zielenią i Rekreacji - cała instalacja była już bardzo stara i dziurawa. Pod koniec 2019 roku, gdy remont pobliskiego MOK wreszcie ruszył, fontanna została rozebrana i wywieziona. Nikt z mieszkańców nie wiedział wówczas, czy symbol miasta jeszcze na Aleje wróci.