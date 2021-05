Nowy Targ. Walczą o zachowanie strefy relaksu nad Białym Dunajcem. Piszą petycje do drogowców ws. obwodnicy

Apel do mieszkańców w obronie strefy relaksu wystosowała grupa mieszkańców, która wcześniej walczyła o to, by nad brzegiem Białego Dunajca powstało miejsce dla rekreacji mieszkańców. Ostatnio pojawiło się zagrożenie dla strefy – południowa obwodnica Nowego Targu.

Kilka tygodni temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowała trzy warianty przebiegu planowanej obwodnicy. Ma ona łączyć przyszłą zakopiankę z drogą krajową w kierunku Białki Tatrzańskiej i Jurgowa. Dwa z trzech wariantów bardzo mocno zbliżają się do strefy i zakładają jej częściową likwidację.

Dlatego wśród mieszkańców pojawił się ruch, by wysyłać do projektantów wnioski, by wskazać, że najkorzystniejsze jest wariant trzeci. Ten całkowicie omija strefę relaksu.

- Nadal trwają konsultacje społeczne co do przebiegu południowej Obwodnicy Nowego Targu. Wybierzmy najkorzystniejszy wariant, czyli wariant nr 3. Zróbmy wszystko, żeby zmniejszyć uciążliwość projektowanej obwodnicy i jej elementów dla okolicznych osiedli i Nowotarskiej Strefy Relaksu – taki alej pojawił się wśród mieszkańców Nowego Targu.