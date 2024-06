Odwiert geotermalny w Szaflarach. Prace zatrzymały się na sześciu kilometrach. Czy będą wiercić głębiej?

- Nie jest to jakaś awaria, ale po prostu analiza i opracowanie różnych scenariuszy, jakie możemy wybrać – mówi Szkaradziński. I dodaje, że już osiągnięta głębokość jest w zupełności wystarczająca, by wykorzystać odwiert do celów grzewczych – ten docelowo ma ogrzewać domy na terenie gminy Szaflary, ale także w mieście Nowy Targ.

Obecnie udało się dotrzeć do dwóch zbiorników z podziemną wodą – na głębokości 2752-3300 metrów oraz 3501-5200 metrów. - W tym dolnym zbiorniku wstępne badania pokazują, że znajduje się tam woda o temperaturze ok. 130 stopni Celsjusza – mówi Rafał Szkaradziński. - A to oznacza, że jest wystarczająco gorąca, by wykorzystać ją do celów grzewczych – dodaje. I podkreśla, że niezależnie od tego, czy uda się dotrzeć na głębokość 7 km czy nie, i tak odwiert w Szaflarach jest pionierskim działaniem. Nikt dotąd nie dotarł w tym terenie na taką głębokość.