"Okręt Platformy Obywatelskiej tonie". Co z kolejnymi krakowskimi politykami? Bogusław Sonik: "Niczego w życiu publicznym się nie obawiam"

- Osobiście zawsze w każdej sprawie społeczno-politycznej, w jakiej będę uczestniczył, będę sobie cenił współpracę i rozmowę z Bogusławem Sonikiem - podkreślił Raś. Jeżeli zaś chodzi o przyszłość Borysa Budki, stwierdził, że jeśli przewodniczący nadal nie widzi problemu w PO, to znaczy, że to patrzenie nie jest ostre. - Nie trzeba używać okularów, by widzieć pewne problemy, można je odrzucać od siebie, ale te problemy nie znikną - komentuje Raś.

Ruch Hołowni przejmie polityków PO?

W wywiadzie dla RMF Bogusław Sonik był pytany również o Różę Thun. Stwierdził, że jej odejście z PO nie jest zaskoczeniem. Twierdzi, że "w Krakowie już od jesieni mówiło się, że szuka ona kontaktu z Hołownią, który chce mieć swoje przedstawicielstwo w Parlamencie Europejskim". On sam, jak powiedział, nie rozmawiał z Hołownią ani z jego przedstawicielami.

O ewentualne dołączenie do ruchu Szymona Hołowni Róży Thun, a może nawet Bogusława Sonika, jeśli z jakiegoś powodu rozstałby się z PO, pytamy Rafała Komarewicza, od jakiegoś czasu związanego z Polską 2050. - Rozmów na ten temat nie prowadziliśmy. Jedyne, co mogę powiedzieć, to że Bogusław Sonik to bardzo doświadczony polityk. Rozmawiałem z nim jakiś czas temu, zastanawiał się, czy w ogóle jeszcze kandydować do Sejmu. To człowiek, który w karierze politycznej osiągnął już bardzo wiele. Róża Thun również ma duże doświadczenie. Co będzie dalej? Będę czekał na rozwój sytuacji. Okręt Platformy tonie, nie wykluczone, że będą kolejne odejścia z partii - podsumował Komarewicz.